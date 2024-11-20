Владимира Машкова заочно приговорили к десяти годам заключения в Украине. У него изъяли квартиру в Одессе

Украинский суд вынес заочный приговор российскому актеру Владимиру Машкову по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганду войны (часть 2 статьи 110, статья 436 УК Украины), сообщает СБУ.

Согласно решению суда, Машкову назначили десять лет лишения свободы. У него также конфисковали квартиру площадью 147 квадратных метров, расположенную в элитном районе на побережье Одессы.

Как пишет офис генпрокурора Украины, в суде было доказано, что Машков, являясь влиятельным публичным лицом в России, открыто поддерживает так называемую « » против Украины и использует театральный и медийный ресурс для пропаганды кремлевской идеологии на многочисленную аудиторию. Также актер был сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента РФ.

В Службе безопасности Украины отметили, что в настоящее время Машков скрывается в России, но спецслужба продолжит «комплексные меры по привлечению осужденного к ответственности за преступления против Украины».

Владимир Машков публично поддерживает российское вторжение в Украину. Он выступал на провластных митингах-концертах, посвященных войне и аннексии украинских территорий Россией.

Машков с 2018 года возглавляет Московский театр Олега Табакова. В декабре 2023 года Машкова избрали новым главой Союза театральных деятелей — он был единственным кандидатом на пост. В том же месяце он стал президентом театральной премии и фестиваля «Золотая маска». В июне 2024-го Машкова назначили директором московского театра «Современник».