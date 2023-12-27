Владимир Машков стал президентом театральной премии «Золотая маска»

Президентом театральной премии и фестиваля «Золотая маска» стал глава Союза театральных деятелей (СТД), художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков. Об этом сообщается на сайте СТД.

Такое решение было принято на заседании секретариата СТД.

В августе Союз театральных деятелей вышел из состава участников АНО «Премия и фестиваль „Золотая маска“», руководит которой Мария Ревякина и которая проводила одноименную премию. После этого СТД создал собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски». В начале декабря председателем СТД стал Машков.

По мнению Машкова, некоторые проекты СТД утратили доверие со стороны профессионального сообщества, государства и спонсоров. В качестве примера он приводил «Золотую маску».

Мария Ревякина, которая руководила премией и фестивалем «Золотая маска», с 2012 года была директором Театра наций. В январе 2023 года они покинула этот пост. Ревякина была в числе деятелей культуры, которые в конце февраля 2022 года подписали открытое письмо с призывом прекратить военные действия в Украине.

В конце декабря 2023 года Владимир Машков стал сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина

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