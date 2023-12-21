Избирательный штаб Путина возглавили Владимир Машков, Марьяна Лысенко и Артем Жога

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали актер Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента самопровозглашенной ДНР Артем Жога, сообщает ТАСС.

По словам всех троих, Путин лично предложил им возглавить штаб. «Все граждане России, мне кажется, иногда думают, позвонит им президент или нет. Вот у меня произошло такое, мне позвонил президент», — сказал Машков.

Избирательный штаб начал работу в Гостином дворе в Москве.

На выборы Путин пойдет как самовыдвиженец — это значит, что ему нужно будет собрать 300 тысяч подписей. По словам Лысенко, сбор подписей начнется 23 декабря и будет продолжаться до конца января. В течение нескольких дней также откроются региональные штабы.

Артем Жога — отец бывшего командира батальона «Спарта» самопровозглашенной ДНР Владимира Жоги, погибшего в марте 2022 года. До 2016 года этим батальоном командовал Арсен Павлов, известный как Моторола.

Марьяна Лысенко работает в 52-й больнице, которая была одной из первых перепрофилирована под пациентов с коронавирусом во время пандемии. В июне 2020 года Лысенко присвоили звание Героя труда. Она баллотировалась на выборах в Госдуму в 2021 году и заняла второе место в списке «Единой России» по Москве, но от мандата отказалась.

Владимир Путин объявил о выдвижении кандидатом в президенты на пятый срок 8 декабря после церемонии награждения Героев России в Кремле, отвечая на вопрос Артема Жоги, который обратился к нему «от лица жителей присоединенных территорий».

16 декабря кандидатуру Путина поддержала инициативная группа избирателей, в которую вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, бывшие спортсмены Татьяна Навка и Джеффри Монсон, певец Ярослав Дронов (Шаман) и еще несколько десятков известных россиян.

17 декабря выдвижение Путина также поддержал съезд «Единой России», а 18 декабря действующий президент подал документы в ЦИК.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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