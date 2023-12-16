Инициативная группа, в которую входят Шаман, Навка, Жога и Турчак, выдвинула Владимира Путина в президенты
Инициативная группа избирателей на собрании в Зарядье поддержала кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на выборах президента России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Соответствующее решение было принято единогласно.
В инициативную группу по выдвижению вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, спикер парламента аннексированной ДНР Артем Жога, бывшие спортсмены Татьяна Навка и Джеффри Монсон, актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков, певец Ярослав Дронов (Шаман), шахматист Сергей Карякин, дирижер Валерий Гергиев, летчик Константин Ярошенко и еще несколько десятков человек.
Теперь протокол заседания будет направлен в ЦИК, и после регистрации инициативной группы сторонники Путина смогут официально начать сбор подписей.
Владимир Путин идет на свой пятый президентский срок. Благодаря поправкам в Конституции, принятым в 2020 году, он имеет право находиться у власти до 2036 года.
Выборы президента России будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.