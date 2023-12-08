«Легитимация Путина идет через Жогу» Что говорят о выдвижении Путина политики, пропагандисты и оппозиционеры

Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля, 8 декабря 2023 года Валерий Шарифулин / Спутник / Reuters / Scanpix / LETA

Владимир Путин снова — уже в пятый раз — будет баллотироваться в президенты России. 8 декабря после церемонии награждения Героев России в Кремле спикер «парламента» самопровозглашенной ДНР Артем Жога «от лица жителей присоединенных территорий» и военных обратился к президенту с просьбой принять участие в выборах. Путин ответил ему согласием. В Кремле утверждают, что решение президент принял «абсолютно спонтанно». Выдвижение Путина на пост президента единодушно поддержали представители Госдумы и Совфеда, главы регионов и пропагандисты. «Медуза» собрала основные реакции на заявление российского президента.

спикер Совета Федерации

Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой. <…> Думаю, что уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного.

вице-спикер Госдумы от «Единой России»

«Единая Россия» безусловно поддерживает выдвижение Путина кандидатом в президенты и сделает все для его победы.

спикер Госдумы

Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. На протяжении времени Владимир Владимирович Путин доказал свою эффективность.

Наша страна сталкивалась с разными вызовами на различных этапах, но именно благодаря ему успешно их преодолевала — будь это финансовый кризис, санкции или развязанная против России война.

Кроме того, Владимир Владимирович обладает уникальными качествами, такими как человечность, порядочность, доброта, но и, конечно, поразительная трудоспособность.

Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать ее сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз. Победа Путина на выборах — это победа граждан нашей страны, победа России.

заместитель председателя Совбеза

Решение Путина о выдвижении на новый срок абсолютно логичное и правильное, его работа президентом должна быть продолжена.

лидер партии «Справедливая Россия — За правду»

Решение Путина идти на выборы президента было ожидаемым. О своей поддержке выдвижения президента на новый срок я объявил еще в феврале 2023 года. В мае такое решение принял съезд нашей партии. Путин — наш кандидат на выборах президента России 2024 года. Победа будет за нами!

спикер парламента самопровозглашенной ДНР

Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Можно считать, что предвыборная кампания Путина началась. Он сказал: времена всегда бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, будет баллотироваться.

назначенный Россией глава самопровозглашенной ДНР

Артем Жога, обращаясь к нашему президенту, высказал просьбу всех жителей Донбасса. Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России — это лидер, который вернул нам родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой Народной республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин!

назначенный Россией глава Крыма

Полностью поддерживаю это решение. Под руководством Владимира Владимировича Россия прошла огромный путь, возродилась, вернула себе статус великой мировой державы. И сегодня наша страна успешно развивается, несмотря на колоссальное внешнее давление, уверенно идет к выполнению целей . Невозможно представить Россию с другим лидером. Только он в силу своих качеств может довести все начатое до конца, до нашей полной победы.

губернатор Краснодарского края

Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться.

прокремлевский публицист

Характерно, что легитимация Путина как кандидата идет через Донбасс, через Жогу.

То есть все попытки «сдвинуть войну на периферию избирательной компании» по прежнему проваливаются. Путин идет как военный лидер, провозгласивший русскую и традиционалистскую повестку. Нравится это кому или нет.

Просто по-другому невозможно.

«военкор» «Комсомольской правды» и член президентского Совета по правам человека

Верховный подтвердил, что идет на выборы в 2024 году. Интересно, хватит ли Западу духу пойти на очередное повышение ставок и заранее признать их итоги нелигитимными? Или решимости после проваленного украинского контрнаступа немного поубавилось?

пропагандистка

Начальник пойдет на выборы сам. Хорошая новость для всех нас. Плохая — для тех, кто все это время устраивал тотализаторы на преемников.

директор ФБК

Очень смешно вышло. Путина проанонсировал на новый срок Жога. Не думаю, что они планировали объявить выдвижение таким образом. Было так: в непубличной части Путин что-то такое сказал. Жога вышел и рассказал это журналистам. Все госинформагентства в напряжении ждали эту «сенсационную новость». Новость понеслась. Чинуши типа Матвиенко давно с заготовленными комментариями радуются. Кому-то настучат по голове за такое :)

политик

А вот и голос из холодильника: пойду, говорит, на пятый срок!

Ну, сюрприз, прямо скажем, не удался. Однако ценно тут другое. Что уже сейчас все оппозиционные силы определились со стратегией — действовать в одном направлении, что дает шанс сформировать широкую коалицию. Голосовать против Путина, а если бойкотировать, то активно, как минимум за рубежом выстраиваясь в очереди на участки в полдень, рвать бюллетени или рисовать на них то, чем является Владимир Владимирович.

Конкретные действия — это тактика, а стратегия — показать нелегитимность фюрера. Антивоенный комитет и больше сотни антивоенных организаций в Берлине, вчера ФБК, а также множество других сил и движений — все вместе поддержали вот эту главную мысль. Путин — узурпатор, стоящий во главе террористического режима, который взял в заложники нашу и соседние страны.

И задача — постараться помочь людям показать миру, что заложники не испытывают стокгольмского синдрома.

правозащитница

То есть скомканный сценарий сегодняшнего выдвижения Путина говорит нам о том, что выдвинуться на очередной срок его попросил Донбасс и народ Донбасса». Ээээ… а народ России где же в этих раскладах?

правозащитница

Путин объявил о выдвижении в президенты. Вот это новость, вот это событие! Никто не ждал, а он взял и решил интригу! Да еще и по традиции не сам решил, а любезно согласился, когда попросили: то рабочие попросят, то вот отец погибшего военного. Якобы в неформальной обстановке, отрепетировано, под шампанское. Какая драматургия!

Вам самим не смешно от этого цирка? Кого конкретно они надеются обмануть?

А вообще смотрю на этих людей в зале: Нарышкин, Кириенко, Шойгу… Они ведь понимают, что это в последний раз? Каково осознавать себя на вершине, с которой вот-вот кубарем покатишься вниз? И им даже бежать некуда, их презирает весь мир.

бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга

Путин выдвинулся через жоГу.

А что думаете вы?

Путин официально объявил, что собирается выдвигаться на новый (уже пятый!) срок. Вот материал, в котором можно сказать все, что вы думаете по этому поводу Нецензурные ответы тоже принимаются

А что думаете вы?

Путин официально объявил, что собирается выдвигаться на новый (уже пятый!) срок. Вот материал, в котором можно сказать все, что вы думаете по этому поводу Нецензурные ответы тоже принимаются