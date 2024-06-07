Владимир Машков назначен директором «Современника». Константин Богомолов стал худруком Театра Романа Виктюка

Глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков назначен директором «Современника», сообщается на сайте мэра Москвы.

Художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а худруком Театра Романа Виктюка стал Константин Богомолов.

Все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

«Работа в „Современнике“ для меня — большая ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной [Волчек]. Несмотря на уход, она навсегда в моей жизни, поэтому я буду делать все для того, чтобы ее дело продолжалось», — сказал Машков.

Владимир Машков публично поддерживает российское вторжение в Украину. В марте 2022 года он выступал на провластном митинге-концерте, посвященном очередной годовщине аннексии Крыма. Во время президентских выборов 2024 года Машков был сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина.

В декабре 2023 года Машкова избрали новым главой Союза театральных деятелей — он был единственным кандидатом на пост. В том же месяце Машков стал президентом театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

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