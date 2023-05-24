Режиссер Константин Богомолов написал колонку в РИА Новости. Больше всего досталось «плебеям» и «интеллигентоинтеллектуалам» Мы не поняли, кто это, но все равно публикуем выдержки из этого текста
Есть особый мир, страна внутри страны. Мир «особых русских». Назовем его «особняк». Они считают себя европейцами и просвещенными либералами, но презирают своих темных соплеменников. Это русская форма социального расизма.
Народ в глазах «особых» — неиндивидуализированное месиво из рабочих, крестьян, служащих, мелких предпринимателей, врачей и учителей, военных, живущих бедно и не взлетающих высоко по причине собственной ничтожности и генетического убожества.
«Особые» могут быть объединены в два подкласса — люди при деньгах или возможностях и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. Купец, купив рысь и поселив ее в доме, тешит самолюбие опасной, но живой и уникальной игрушкой.
А современный русский интеллигентоинтеллектуал не особо сопротивляется, ставя на «кровавые» деньги фильмы и проводя тусовочные фестивали. Сидя в подвале, он строчит гадости о мире и медленно гниет.
Так образовался союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов. Те и другие неистово презирают собственный народ. Двадцать четвертого числа февраля месяца лишились они возможности брать деньги одновременно у кровавого режима и у европейских фондов, выкачивать бабло из страны и тратить его на Западе.
Мертвые не встают из гробов, но крепко держат в своих объятиях тех, кто живет мертвым. В феврале 2022 года прошлое умерло. Безвозвратно. Прошлое должно умереть в сердцах живущих. Мертвое должно умереть дважды.
Это очень сильно сокращенный вариант колонки Константина Богомолова, опубликованной в РИА Новости (но цитаты соответствуют оригиналу). Полностью ее можно прочитать здесь. Колонка называется «Диетическое горе».