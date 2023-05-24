Режиссер Константин Богомолов написал колонку в РИА Новости. Больше всего досталось «плебеям» и «интеллигентоинтеллектуалам» Мы не поняли, кто это, но все равно публикуем выдержки из этого текста

Есть особый мир, страна внутри страны. Мир «особых русских». Назовем его «особняк». Они считают себя европейцами и просвещенными либералами, но презирают своих темных соплеменников. Это русская форма социального расизма.

Народ в глазах «особых» — неиндивидуализированное месиво из рабочих, крестьян, служащих, мелких предпринимателей, врачей и учителей, военных, живущих бедно и не взлетающих высоко по причине собственной ничтожности и генетического убожества.

«Особые» могут быть объединены в два подкласса — люди при деньгах или возможностях и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. Купец, купив рысь и поселив ее в доме, тешит самолюбие опасной, но живой и уникальной игрушкой.

А современный русский интеллигентоинтеллектуал не особо сопротивляется, ставя на «кровавые» деньги фильмы и проводя тусовочные фестивали. Сидя в подвале, он строчит гадости о мире и медленно гниет.

Так образовался союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов. Те и другие неистово презирают собственный народ. Двадцать четвертого числа февраля месяца лишились они возможности брать деньги одновременно у кровавого режима и у европейских фондов, выкачивать бабло из страны и тратить его на Западе.

Мертвые не встают из гробов, но крепко держат в своих объятиях тех, кто живет мертвым. В феврале 2022 года прошлое умерло. Безвозвратно. Прошлое должно умереть в сердцах живущих. Мертвое должно умереть дважды.

Это очень сильно сокращенный вариант колонки Константина Богомолова, опубликованной в РИА Новости (но цитаты соответствуют оригиналу). Полностью ее можно прочитать здесь. Колонка называется «Диетическое горе».

Что еще говорил Константин Богомолов

«Люди, которые думают так же, не решаются это произнести» Манифест Константина Богомолова о «новом этическом рейхе» обсуждают везде. Мы попросили режиссера объяснить, зачем он его написал

Что еще говорил Константин Богомолов

«Люди, которые думают так же, не решаются это произнести» Манифест Константина Богомолова о «новом этическом рейхе» обсуждают везде. Мы попросили режиссера объяснить, зачем он его написал