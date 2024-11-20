Глава Суджанского района Курской области объявил об отставке. Губернатор на встрече с беженцами обещал его уволить, но телеграм-каналы утверждали, что он продолжил работать

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что решил уйти в отставку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, он принял такое решение «после размышлений и разговора с губернатором». «Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен», — написал он.

12 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что отправит в отставку Богачева. Он сказал об этом на встрече с беженцами из приграничных районов, которая проходила в Курске и на которой они, в частности, требовали отставки главы района. Сам Богачев тогда заявил, что причиной его увольнения стало «выявление крайних».

Телеграм-каналы Mash и ВЧК-ОГПУ утверждали, что 12 ноября Богачев написал заявление об отставке, но на следующий день отозвал его. В сообщении Mash говорилось, что уволить главу району могут только по представлению губернатора или по решению местных депутатов. 19 ноября, по информации канала, Богачев «провел несколько заседаний как глава района — в костюме, своем кабинете, при должности».

14 ноября жители Кореневского и Глушковского районов Курской области потребовали от губернатора уволить главу Кореневского района Марину Дегтяреву. Глава области предложил Дегтяревой добровольно покинуть должность, но она отказалась это сделать.

Жители приграничных районов Курской области, вынужденно оставившие свои дома из-за наступления ВСУ, неоднократно жаловались на действия местных властей. Они рассказывали, те не могут организовать эвакуацию и не борются с мародерством в селах в зоне боевых действий, а также не выплачивают компенсации и не выдают жилищные сертификаты беженцам.

Читайте также

«Мы покупали военным все от носков до квадрокоптеров, а в благодарность получили размародеренные дома» Жители курского Коренево рассказали «Би-би-си» о грабежах в поселке. Солдат ВСУ там не было

Читайте также

«Мы покупали военным все от носков до квадрокоптеров, а в благодарность получили размародеренные дома» Жители курского Коренево рассказали «Би-би-си» о грабежах в поселке. Солдат ВСУ там не было