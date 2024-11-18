Жители Курской области требуют отставки главы приграничного Кореневского района. Она сама отказалась увольняться даже после рекомендации губернатора

Жители приграничных регионов Курской области, оказавшихся в зоне боевых действий из-за наступления ВСУ, потребовали отставки главы Кореневского района Марины Дегтяревой. Как обратило внимание издание «7×7», соответствующую петицию запустили во «ВКонтакте», под ней подписались более двух тысяч человек.

Авторы петиции обвиняют главу района в утрате доверия и непрофессионализме. Жители Кореневского района считают, что Дегтярева систематически игнорировала их проблемы, не могла «вести конструктивный диалог с населением» и не добилась «конкретных результатов по улучшению жизни района».

Марина Дегтярева подверглась критике после встречи руководства Курской области с жителями пострадавших районов, состоявшейся 14 ноября. На мероприятии губернатор региона Алексей Смирнов порекомендовал главе Кореневского района написать заявление об отставке, в том числе из-за плохой организации эвакуации местных жителей во время вторжения ВСУ. В ответ Дегтярева начала рассказать участникам встречи о полученной ею медали. Люди ее освистали. В тот же день в интервью пропагандистскому каналу RT она заявила, что «никуда не собирается уходить» и продолжит работу.

Жители приграничных районов Курской области, вынужденно оставившие свои дома из-за наступления ВСУ, неоднократно жаловались на действия местных властей. Они ругают чиновников за то, что те не могут организовать эвакуацию и не борются с мародерством в селах в зоне боевых действий, а также не выплачивают компенсации и не выдают жилищные сертификаты беженцам.

12 ноября Алексей Смирнов на встрече с беженцами из приграничных районов объявил, что отправит в отставку главу Суджанского района Александра Богачева. Сам Богачев заявил, что причиной его увольнения стало «выявление крайних». «Должен быть кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — сказал Богачев.

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