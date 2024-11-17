Глава Курской области сообщил о гибели главного редактора районной «Народной газеты» в результате удара дрона

В Курской области в результате удара дрона погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

В результате удара дрона, сообщил губернатор Курской области, ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции.

По данным Baza, автомобиль местного участкового, в котором находилась Кузнецова попал под удар дрона днем 17 ноября на автодороге Дьяконово — Суджа. Оператор электронного набора и верстки «Народной газеты», получившая ранения, жена участкового, уточняет телеграм-канал.

Минобороны РФ днем 17 ноября заявляло о сбитых дронах в Курской и Белгородской областях. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил 17 ноября об ударе дрона по автомобилю в районе села Бирюч Валуйского района, в результате которого погиб мужчина.

В Большесолдатском районе в августе 2024 года после начала операции ВСУ на территории России была объявлена эвакуация населения. Большесолдатский граничит с Суджанским районом, в котором идут боевые действия, а часть территории находится под контролем ВСУ.

Хроника войны. 17 ноября 2024 года

Война Девятьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 17 ноября 2024 года

Война Девятьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»