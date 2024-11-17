Глава Курской области сообщил о гибели главного редактора районной «Народной газеты» в результате удара дрона
В Курской области в результате удара дрона погибла главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.
В результате удара дрона, сообщил губернатор Курской области, ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции.
По данным Baza, автомобиль местного участкового, в котором находилась Кузнецова попал под удар дрона днем 17 ноября на автодороге Дьяконово — Суджа. Оператор электронного набора и верстки «Народной газеты», получившая ранения, жена участкового, уточняет телеграм-канал.
Минобороны РФ днем 17 ноября заявляло о сбитых дронах в Курской и Белгородской областях. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил 17 ноября об ударе дрона по автомобилю в районе села Бирюч Валуйского района, в результате которого погиб мужчина.
В Большесолдатском районе в августе 2024 года после начала операции ВСУ на территории России была объявлена эвакуация населения. Большесолдатский граничит с Суджанским районом, в котором идут боевые действия, а часть территории находится под контролем ВСУ.