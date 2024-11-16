Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Кэролайн Ливитт. Она станет самой молодой главой пресс-службы президента США в истории

Президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем своей будущей администрации 27-летнюю Кэролайн Ливитт.

Трамп заявил, что «умная и жесткая» Ливитт является «эффективным коммуникатором» и выразил уверенность, что она «поможет донести до американского народа наше послание, как мы снова сделаем Америку великой».

Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем в истории Белого дома.

Ливитт во время первого срока Трампа уже работала в администрации президента — она была помощницей тогдашнего пресс-секретаря Кейли Макинани. В пресс-службу Белого дома Ливитт пришла рядовым сотрудником вскоре после окончания колледжа в 2019 году.

До сих пор самым молодым пресс-секретарем президента США был Рон Зиглер, вступивший в эту должность при Ричарде Никсоне в возрасте 29 лет.