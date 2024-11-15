«В целях повышения патриотического духа». Депутаты предложили снизить возраст принесения присяги при приобретении гражданства РФ до 14 лет

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста принесения при приобретении гражданства России с 18 до 14 лет. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторы законопроекта во главе с председателем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым (КПРФ) предлагают внести изменения в статьи федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», касающиеся присяги. Сейчас ее обязаны приносить совершеннолетние лица, приобретающие гражданство России в результате приема в гражданство, выбора гражданства при изменении государственной границы или в соответствии с международным договором РФ. Люди, которые родились в России, присягу приносить не обязаны.

Возраст принесения присяги предлагается снизить «в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ», говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Депутаты также предложили закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

Обязанность приносить присягу для иностранцев, которые вступают в российское гражданство, в России ввели в 2017 году. После начала полномасштабной российско-украинской войны иностранцы, вступившие в гражданство РФ, рискуют попасть в зону боевых действий.

Так, мужчинам, вступившим в гражданство РФ, вручали повестки в военкомат прямо на церемонии приема в гражданство. В июле 2024 года Госдума приняла закон, который обязывает иностранцев одновременно с получением паспорта РФ вставать на воинский учет.

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