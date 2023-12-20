В Петербурге на церемонии приема в гражданство 11 мужчинам вручили повестки в военкомат

В Санкт-Петербурге на церемонии приема в гражданство РФ, проходившей в здании УМВД РФ по Калининскому району, раздали повестки о постановке на воинский учет.

На церемонии, сообщила полиция, «выходцы из стран ближнего зарубежья», получающие гражданство, принесли присягу России, поклявшись, в числе прочего, «защищать свободу и независимость Российской Федерации.»

«На этой ноте присутствующие на церемонии представители военкоматов при участии руководства военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим повестки о постановке на воинский учет», говорится в сообщении. Всего повестки получили 11 новых граждан России.

В последние месяцы СМИ регулярно сообщают о рейдах полиции, во время которых мигрантам, получившим российское гражданство, выдают повестки в военкомат, чтобы они встали на воинский учет. Проверки проходят, в частности, на складах и рынках, а также в ресторанах и мечетях.

В начале декабря Baza со ссылкой на свои источники писала, что после таких рейдов, прошедших в Московской области, на службу в армию за два месяца призвали более 350 человек. «Фонтанка», в свою очередь, сообщала, что мужчин призывного возраста, которые, как выясняется во время проверок, не встали на воинский учет, отправляют на срочную службу, а тех, кому уже исполнилось 27 лет, убеждают заключать контракт на службу в армии.

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