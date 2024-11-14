RT и Mash: главу еще одного приграничного района Курской области отправили в отставку

Губернатор Курской области Алексей Смирнов решил уволить главу Кореневского района Марину Дегтяреву. Об этом сообщил пропагандистский телеканал RT со ссылкой на местных жителей, а также провластные телеграм-каналы Mash и Shot.

По информации издания, решение об отставке принято из-за плохой организации эвакуации местных жителей во время вторжения ВСУ.

Официального подтверждения этой информации нет.

14 ноября в Курске проходит встречу вынужденных переселенцев из Кореневского и Глушковского районов с чиновниками, в том числе с губернатором. Как передает местное издание «Друг для друга», СМИ на встречу не пустили.

По информации издания, жители предложили губернатору отправить Марину Дегтяреву в отставку, глава области ответил, что этот вопрос будет рассмотрен. О том, что губернатор Алексей Смирнов решил уволить главу Кореневского района, издания пока не сообщает.

12 ноября Алексей Смирнов на встрече с беженцами из приграничных районов объявил, что отправит в отставку главу Суджанского района Александра Богачева. Сам Богачев, комментируя свою отставку с поста главы Суджанского района, заявил, что причиной его увольнения стало «выявление крайних». «Должен быть кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда», — сказал Богачев.

Из-за наступления украинской армии в Курской области, начавшегося в августе, свои дома, по официальным данным, покинули 112 тысяч человек. Жители Суджи, потерявшие свои дома, долгое время требуют выдать им сертификаты на покупку нового жилья, которые в начале сентября им пообещал глава региона. Они, в частности, записали обращение к Владимиру Путину, а также устроили митинг в Курске.