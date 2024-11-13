Суд признал Елену Блиновскую банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую, сообщает РИА Новости.

По решению суда запущена процедура реализации имущества блогера, которая продлится шесть месяцев.

По словам защиты Блиновской, она может до конца года погасить задолженность по налогам, для чего намерена продать за 600 миллионов рублей свой дом.

Блиновская сама подавала в арбитраж заявление о банкротстве 31 мая 2024 года.

Елену Блиновскую задержали 28 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать на машине из России в Беларусь. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем». Суд отправил Блиновскую под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству Следственного комитета ее перевели в СИЗО. Тогда же на нее завели еще одно уголовное дело — по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК). Федеральная налоговая служба оценила долг Блиновской с учетом штрафов и пени в 1,4 миллиарда рублей. В октябре адвокаты сообщали, что Блиновская погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 миллионов рублей.

Муж блогера Алексей Блиновский в апреле 2024 года отправился на войну в Украину. Телеграм-канал Shot писал, что таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО. Уголовное дело Блиновского выделено в отдельное производство и приостановлено. Однако его также могут признать банкротом — соответствующее заявление Сбербанка с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило в Арбитражный суд Ярославской области, пишет РИА Новости.

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