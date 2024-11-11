ФСБ заявила, что украинская разведка пыталась завербовать российского летчика для угона вертолета

ФСБ утверждает, что сорвала операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спецслужбы.

По версии ФСБ, сотрудники украинской разведки пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — заявили в ФСБ.

Других подробностей ФСБ не приводит.

В августе 2023 года летчик 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 в Украину. В ролике украинской разведки он заявил, что сам связался с властями Украины, потому что не хотел воевать. Вместе с ним на борту находились еще два члена экипажа. Он утверждал, что просил их сдаться, но они «начали немножко агрессивно себя вести» и были убиты. После этого спецназовцы Главного разведуправления Минобороны России заявили, что найдут Кузьминова и «накажут по всей строгости закона», а он «не доживет до суда».

Вскоре после угона вертолета Кузьминов покинул Украину и поселился в испанском городе Вильяхойосе на побережье Средиземного моря. 13 февраля 2024 года Кузьминова нашли застреленным в гараже. На теле военного обнаружили не менее пяти пулевых ранений.

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