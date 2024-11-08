В Чите бывшему заключенному, вернувшемуся с фронта, вручили повестку в армию. Военком заявил, что участие в войне не освобождает от призыва

Житель Читы, который участвовал в войне в Украине и вернулся домой после ранения, получил повестку на медицинскую комиссию для призыва на срочную службу в армии. Об этом он сам рассказал местному изданию «Чита.ру».

24-летний читинец заявил, что уехал в Украину из колонии и воевал в подразделении «Шторм». В декабре 2023 года он получил ранение в бедро. Когда бывший заключенный вернулся в Забайкальский край, он получил повестку на прохождение медкомиссии, по результатам которой его могут призвать в армию.

«По телефону сказали, что нужно явиться для уточнения документов воинского учета. Я пришел, и мне дали повестку на медкомиссию. По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что „по виду я нормальный“. После участия в я не хочу служить. Мне также сказали, что, если я добровольно не приду, меня доставят принудительно», — рассказал он журналистам.

Корреспондент «Чита.ру» обратился за разъяснением к военному комиссару города Константину Селезневу. Тот заявил, что не помнит конкретного призывника. Однако, по словам военкома, по российским законам участие в СВО не освобождает от срочной службы. «Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать», — сказал Селезнев.

«Чита.ру» не называет имя бывшего заключенного и не уточняет, за что его отправили в колонию. Однако в октябре издание выпустило материал об уроженце села Боржигантай Вадиме Лиханове 2000 года рождения, детали биографии которого совпадают с тем, что рассказал герой новости, получивший повестку.

В статье о Лиханове рассказывалось, что он жил в детском доме, откуда его отправили учиться в Читу на столяра-плотника. В 16 лет молодой человек, как утверждается, совершил грабеж и две кражи, после чего оказался в исправительной колонии № 5.

В октябре 2023-го Лиханов подписал контракт и уехал в Украину, а через два месяца был ранен при атаке дрона-камикадзе. После месяца лечения бывшего заключенного вернули на службу, но в тыл. После завершения полугодового контракта он вернулся в Читу и жаловался, что не получил ни обещанных выплат, ни ветеранского удостоверения.

С 1 января 2024 года призыву на военную службу в России подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С начала российско-украинской войны поступают сообщения о том, что в боевых действиях участвуют солдаты-срочники, хотя власти РФ обещали не отправлять их на фронт.

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера бизнесмена Евгения Пригожина, затем набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

«Русская служба Би-би-си» сообщала в начале 2024 года, что российские заключенные, согласившиеся воевать, больше не получают президентское помилование, а их контракты планируется продлевать до конца войны.