Зеленский: Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Киеву больше оружия, а не подталкивать к переговорам с Москвой. Об этом он заявил 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

«Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые лидеры обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже», — сказал Зеленский, поблагодарив европейские страны за поддержку Украины.

По словам украинского лидера, Владимир Путин «думает только о войнах и не изменится», а сдержать его можно «лишь давлением».

Разговоры, в том числе среди некоторых европейских лидеров, о том, что Украине необходимо пойти на уступки для завершения войны, неприемлемы, заявил Зеленский. Он считает, что необходимо следовать концепции «мир через силу», которая «уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность».

Украинский лидер призвал различными способами подталкивать Россию к миру. В частности, он предложил найти механизм, как направить замороженные в Европе российские активы в Украину, «чтобы они поскорее начали работать».

Позвольте подчеркнуть, что эта война происходит на украинской земле. Украина благодарна за всю поддержку со стороны наших партнеров, и мы открыты к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира для нашей страны. Но именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть в повестке дня для завершения этой войны.

Заявление Владимира Зеленского прозвучало на фоне выборов президента в США — крупнейшего по объему помощи союзника Украины. Победу на выборах одержал Дональд Трамп. Как сообщала Financial Times со ссылкой на украинские источники, в армии Украины опасаются, что с возвращением Трампа в Белый дом США прекратят военную помощь Киеву, и Украина «по меньшей мере» потеряет Донбасс.

The Wall Street Journal и Financial Times также сообщали, что команда Трампа подготовила предложения по завершению российско-украинской войны. Среди них — отказ Украины от планов вступления в НАТО, заморозка линии фронта и создание демилитаризованной зоны.