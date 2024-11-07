Сайты российских судов на домене sudrf.ru заработали спустя месяц после сбоя
Сайты российских судов, расположенные на общем домене sudrf.ru, заработали спустя месяц после сбоя, обратила внимание «Медиазона».
При переходе на некоторые сайты появляется предупреждение о незащищенном подключении, но если его проигнорировать, сайт можно открыть, отмечает издание. В разделе «Судебное делопроизводство» снова доступна картотека дел, рассматриваемых судом.
Сайты российских судов перестали работать в ночь на 7 октября — в день рождения Владимира Путина. В то же время стали недоступны телефония арбитражных судов на платформе Microsoft Lync и служба электронной почты ГАС «Правосудие».
Сбой в работе сайтов судов произошел на фоне атаки хакеров на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).
Как сообщала «Медиазона», 2 ноября сайты судов включились, но тогда на них не было почти никакой информации.