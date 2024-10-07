В работе сайтов российских судов на домене sudrf.ru произошел сбой

Сайты российских судов на домене sudrf.ru, а также порталы Судебного департамента при Верховном суде РФ, включая сайт ГАС «Правосудие», перестали работать утром 7 октября обратила внимание «Медиазона».

При этом сайты московских судов находятся на отдельном домене и работают как обычно, отмечает издание.

Корреспонденты «Медиазоны» обратились с вопросами о работе сайтов в пресс-службы Верховного суда РФ, Судебного департамента, ГАС «Правосудие» и судов Петербурга. Представители ведомств либо не ответили, либо не смогли объяснить причины сбоя.

Сбой на домене sudrf.ru и сайтах Судебного департамента произошел на фоне хакерской атаки на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). «Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — прокомментировал ситуацию источник «Газеты.ру». В пресс-службе ВГТРК заявили, что работе медиахолдинга «не нанесен существенный урон» и «все работает в штатном режиме».