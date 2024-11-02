Сайты российских судов на домене sudrf.ru включились после месячного сбоя. Но пока не работают

Сайты российских судов, расположенные на общем домене sudrf.ru, включились в ночь на 2 ноября, сообщила «Медиазона».

По ее информации, на сайтах гражданских и военных судов всех уровней появились шаблонные страницы, которые содержат только общие контактные данные о судах. При этом никакого другого наполнения на сайтах нет.

Также не работает база судебного делопроизводства, где можно было смотреть карточки дел. Как выяснила «Медиазона», в результате сбоя сами базы в судах не пострадали.

Сбой, в результате которого оказались недоступны сайты российских судов, произошел в ночь на 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Тогда же перестали работать телефония арбитражных судов на платформе Microsoft Lync и служба электронной почты ГАС «Правосудие». «Медиазона» пишет, что не работала и система обмена информацией с другими ведомствами.

Сбой в работе сайтов судов произошел на фоне атаки хакеров на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).