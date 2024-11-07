Путин пока не поздравил Трампа с победой на выборах. «Верстка» утверждает, что он сделал это «через знакомых». Кремль это отрицает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Владимир Путин неофициально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

«Недостоверная [информация]», — сказал Песков RTVI 7 ноября.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию издания «Верстка», сообщившего 6 ноября, что, по данным источников, представители российских властей и элиты, в том числе президент Владимир Путин, поздравили Трампа не официальным звонком, а «через знакомых».

Высокопоставленный собеседник «Верстки» в парламенте утверждает, что поздравления передали министр иностранных дел Сергей Лавров, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава Сбербанка Герман Греф, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Источник «Верстки», близкий к Кремлю, сообщил, что неформальные поздравления передали по линии МИД РФ.

6 ноября Дмитрий Песков говорил, что не знает о планах Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах. «Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — сказал представитель Кремля.

Обновлено. На очередном брифинге для прессы 7 ноября Песков не исключил, что Путин и Трамп могут пообщаться до инаугурации избранного президента США. Он сослался на соответствующие слова Трампа, что тот сам хочет позвонить Путину.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США, прошедших 5 ноября. Согласно прогнозам американских медиа (1, 2, 3), Трамп может рассчитывать на голоса 295 выборщиков (при необходимых 270), тогда как его соперница, демократ Камала Харрис — на 226 голосов.

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