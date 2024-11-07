Московская биржа отложила начало торгов акциями

Московская биржа сообщила, что отложила на неопределенное время начало торгов на фондовом рынке 7 ноября. Сообщение об этом появилось на сайте торговой площадки в 9:09 утра. Что стало причиной, пока неизвестно.

«О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Традиционно основная торговая сессия на Московской бирже начинается в 10:00 по московскому времени.

Как сообщает РБК, в прошлый раз нештатная остановка торгов на Мосбирже произошла 14 августа. Из-за программной ошибки сделки не проводили более часа. В феврале в течение двух дней — 13 и 14 февраля — торги акциями на Мосбирже приостанавливали из-за аппаратных ошибок. В первый день сбой продлился около двух часов, во второй — около часа.

Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка в России. Биржа состоит из нескольких рынков для торговли разными инструментами: фондового, срочного, валютного, денежного и товарного. В начале 2024 года свыше 30 миллионов физических лиц имели брокерские счета на Мосбирже, число активных клиентов превышало четыре миллиона.

Минфин США в июне ввел санкции в отношении Московской биржи, после чего площадка прекратила торги долларом и евро.

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