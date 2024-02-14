Московская биржа приостановила торги акциями второй день подряд

Обновление. Мосбиржа сообщила, что возобновит торги на фондовом рынке в 11:35 мск.

Московская биржа 14 февраля объявила о приостановке торгов на фондовом рынке в 10:36 мск. «О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении площадки.

Что стало причиной остановки торгов, не уточняется. Брокер «Ренессанс Капитал» сообщил в рассылке для клиентов, что проблемы возникли «на стороне биржи», пишут «РБК Инвестиции».

Накануне Мосбиржа также приостанавливала торги на фондовом рынке почти на два часа — с 13:58 до 15:45. На бирже говорили, что причиной остановки торгов стала аппаратная ошибка основного сервера.