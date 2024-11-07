«Если мы проигрываем выборы, мы признаем результаты. Этим демократия отличается от тирании». Камала Харрис обратилась к своим сторонникам

Кандидат в президенты США Камала Харрис обратилась с речью к своим сторонникам.

Харрис поблагодарила за поддержку своих сторонников, свою команду, своего мужа, а также президента Джо Байдена и заявила, что «очень горда гонкой, которую мы провели».

Харрис сообщила, что уже позвонила Дональду Трампу и пообещала оказать ему поддержку в процессе мирной передачи власти.

«Фундаментальный принцип американской демократии — если мы проигрываем выборы, мы признаем результаты. Этот принцип отличает демократию от монархии или тирании. И любой, кто хочет, чтобы люди доверяли ему, должен уважать это», — заявила она.

Харрис также подчеркнула, что американцы «лояльны не конкретному президенту или партии, а конституции США».