Камала Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой

Вице-президент США Камала Харрис позвонила избранному президенту Дональду Трампу и поздравила его с победой, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного советника Харрис.

В разговоре Харрис подчеркнула важность мирной передачи власти, сообщил собеседник AP.

Харрис публично еще не признала поражение на выборах. Ожидается, что она выступит с речью перед своими сторонниками в ближайшие часы.