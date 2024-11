CNN и Reuters: Дональд Трамп выиграл выборы президента США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США. Об этом свидетельствуют прогнозы ведущих американских СМИ — телеканалов CNN и Fox News, газеты The New York Times, а также агентств Associated Press и Reuters.

С учетом победы в Пенсильвании и Висконсине — двух «колеблющихся» штатах — Трамп набрал 276 голосов выборщиков (по данным АР и NYT, 277 голосов выборщиков). Для победы кандидату в президенты нужно получить 270 голосов.

Трамп, таким образом, станет вторым за 120 лет президентом США, которому удастся вернуться в Белый дом, проиграв выборы после первого срока. До этого, напоминает The Hill, такое удавалось лишь Гроверу Кливленду в 1892 году.

Официально победитель выборов будет объявлен позднее, когда завершат подсчет всех голосов.

Трамп уже выступил с речью перед своими сторонниками во Флориде, объявив себя новым, избранным президентом США.

выборы в сша

Трамп лидирует на выборах президента США. Как это было

