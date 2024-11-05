Инженера «Уралвагонзавода» приговорили к 16 годам колонии. Его обвиняли в передаче чертежей спецслужбам Украины

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова по делу о государственной измене. Ему также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы на два с половиной года, сообщает 66.ru.

По версии обвинения, Данил Мухаметов и его жена Виктория Мухаметова во время работы на «Уралвагонзаводе» передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против армии РФ. Виктория Мухаметова во время допроса якобы призналась, что за переданные чертежи супруги получили 100 тысяч рублей, сообщал «Коммерсант».

Данил Мухаметов признал вину частично. Государственный обвинитель просил приговорить его к 17 годам колонии.

Викторию Мухаметову судили отдельно, поскольку она заключила сделку со следствием и признала вину. В начале октября суд назначил ей 12 с половиной лет лишения свободы.

Данила и Викторию Мухаметовых задержали вскоре после того, как в Екатеринбурге в марте 2023 года задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Источник «Медузы» сообщал, что Гершкович посещал Екатеринбург и Нижний Тагил (там расположен «Уралвагонзавод»).

Судья Андрей Минеев, рассматривавший дело Данилы Мухаметова, в июле 2024 года приговорил Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В начале августа Гершковича освободили в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада.