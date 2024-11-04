В Германии прекратили расследование об отмывании денег против Усманова

Прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денег против миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщили агентству Reuters адвокаты бизнесмена.

Они назвали это решение «важным шагом» на пути защиты репутации 71-летнего Усманова.

«По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А.Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств», — цитирует адвокатов РБК.

По их словам, решение принято в соответствии с 153 параграфом уголовно-процессуального кодекса Германии. Из этого параграфа, как отмечает РБК, следует, что с согласия суда и обвиняемого прокуратура может «временно отказаться от предъявления публичного обвинения и одновременно возложить на обвиняемого обязанности или дать ему указания, если они пригодны для того, чтобы устранить общественный интерес в уголовном преследовании, и тяжесть вины этому не противоречит».

Адвокаты пояснили, что Усманов дал «письменное согласие в соответствии с озвученными им условиями и пожеланиями» и принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели.

В заявлении адвокатов также говорится, что Усманов отказался от продолжения юридического преследования сотрудников прокуратуры, которых считал злоупотребившими своими полномочиями, а также от иска к прокуратуре Германии и федеральной земле Гессен «о возмещении колоссального ущерба, причиненного неправомерным расследованием».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции США, Евросоюза и других стран. В 2022 году власти Германии заподозрили Усманова в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования дела миллиардера провели серию обысков, во время которых были изъяты документы и 30 картин общей стоимостью в пять миллионов евро.

Усманов отрицал свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой, на которых прошли обыски. Бизнесмен также оспорил действия немецких правоохранительных органов. Суд признал обыски незаконными и постановил вернуть изъятое имущество.