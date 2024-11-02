«Яндекс Музыка» по требованию властей за полгода удалила почти пять тысяч песен, клипов и подкастов

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» сообщил, что с апреля по сентябрь 2024 года по требованию властей удалил 4941 единицу контента, или 0,0066% от общего каталога. Об этом, как сообщает 2 ноября РБК, говорится в отчете компании о прозрачности (transparency report).

Всего за полгода сервис получил 68 запросов от государственных органов, которые требовали удалить контент по 69 ссылкам с музыкальными треками, клипами, эпизодами подкастов и обложками альбомов.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что 98% контента, удаленного по требованию властей, получило менее 100 прослушиваний, а у 60% не было ни одного прослушивания.

По данным компании, 40 090 музыкальных треков из библиотеки «Яндекс Музыки» получили маркировку «18+».

Кроме того, за указанный период из рекомендаций сервиса исключили 2324 трека. «Это необходимо, если контент может вызвать дискомфорт у большой массы пользователей», — заявили в сервисе. При этом такие песни остаются доступны в библиотеках пользователей и через поиск.

Также за полгода «Яндекс Музыка» удалила 135 треков, содержащих, по мнению экспертов, насилие, оскорбление или шок-контент. У 75% удаленного контента суммарно насчитывалось менее 100 прослушиваний в течение месяца до даты удаления.

В ноябре 2023 года «Яндекс Музыка» впервые опубликовала отчет о прозрачности. В нем говорилось, что в первом полугодии 2023-го сервис удалил 3246 единиц контента, за третий квартал — еще 1087. Контент удаляли по таким причинам, как «фейки» о военных действиях в Украине, «дискредитация» властей и армии, а также «ЛГБТ-пропаганда». Маркировку «18+» тогда получили более 17 тысяч песен.

«Яндекс Музыка» в ноябре 2022 года по требованию Роскомнадзора убрала песню «Червона калина» в исполнении лидера «Бумбокса» Андрея Хлывнюка, а также в исполнении украинского народного хора имени Григория Веревки. В марте 2024 года сервис ограничил доступ к странице белорусского артиста Ap$ent (настоящее имя — Арсений Кисляк), известного по песне «Можно я с тобой».

«Яндекс Музыка» сообщила в июле 2023 года, что решила с помощью искусственного интеллекта искать «контент на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей».