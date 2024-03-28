«Яндекс Музыка» по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к песне «Можно я с тобой». Она входит в чарты всех российских стриминговых сервисов

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» ограничил доступ к странице белорусского артиста Ap$ent (настоящее имя — Арсений Кисляк), выпустившего песни «Можно я с тобой», «Мылю и молюсь» и «Песенка веселого беларуса». Внимание на это обратила газета «Ведомости». При попытке зайти в профиль музыканта появляется сообщение, что страница «недоступна по требованию Роскомнадзора».

В «Яндекс Музыке» сообщили изданию, что 27 марта получили от Роскомнадзора официальное требование ограничить доступ к странице Ap$ent. «Мы обратились в РКН и Генпрокуратуру за разъяснениями причин», — сказал представитель сервиса.

Как отмечают «Ведомости», в других российских музыкальных сервисах — «VK музыка», «МТС музыка» и «Звук» — профиль Ap$ent пока доступен. При этом в «МТС музыке» сообщили, что скоро заблокируют страницу музыканта.

Самая популярная песня Ap$ent «Можно я с тобой» входит в чарты всех российских стриминговых сервисов: она на втором месте в «Яндекс музыке» и «МТС музыке», на четвертом — в «VK музыке», а также на 14-м — в чарте «Звука». В ютьюбе песня занимает шестое место в рейтинге «100 лучших клипов» в России, у нее больше семи миллионов просмотров. В тиктоке короткое видео с выдержками из песни посмотрели больше трех миллионов раз.

AP$ENT — Можно я с тобой? ApSent

Арсений Кисляк (Ap$ent) написал песню «Можно я с тобой» в 2022 году, после того, как вместе с женой Марией бежал из Беларуси в Грузию. Жену музыканта приговорили к году ограничения свободы по делу об оскорблении Александра Лукашенко из-за комментария в оппозиционном телеграм-канале Nexta. В песне «Можно я с тобой», как говорил Ap$ent, он «просто зарифмовал события из своей жизни».

Видео из тиктока могут долго загружаться. Пожалуйста, подождите.

AP$ENT

Песня «Можно я с тобой» стала популярна в тиктоке и инстаграме, где ее стали использовать в коротких видео на разные темы. Как отмечает «Холод», пользователи соцсетей рассказывают под эту песню о бездомных животных, которых решили забрать с улицы.

Видео из тиктока могут долго загружаться. Пожалуйста, подождите.

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Обновление. Музыкант Ap$ent прокомментировал решение «Яндекс Музыки» в беседе с телеграм-каналом Varlamov news: «По всей видимости, по мнению РКН, я дестабилизирую общественно-политическую обстановку своим творчеством и силой мысли».