«Яндекс Музыка» с помощью искусственного интеллекта будет искать «контент, способный вызвать дискомфорт»

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» и Ассоциация музыкальной индустрии ( ) разработали для музыкальных серсивов рекомендации по работе с «опасным или неприятным контентом».

В сообщении «Яндекса» сказано, что разработанные рекомендации легли в основу правил размещения контента на «Яндекс Музыке». При размещении контента его станут проверять при помощи технологий машинного обучения, а затем вручную.

«Это позволит с высокой точностью определить контент для взрослых, маркировать его соответствующим значком и защитить детей в детском режиме от такого контента. Система будет также использоваться для выявления контента на чувствительные темы, который может вызвать дискомфорт у слушателей», — говорится в сообщении «Яндекса».

В компании отметили, что контент могут ограничить в прослушивании по возрасту, исключить из рекомендаций или удалить с сервиса. Правообладатели, чей контент признан нарушающим правила, могут или изменить контент, или оспорить решение.

В компании добавили, что независимый экспертный совет при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ разработает методологию, как музыкальным сервисам применять рекомендации.

Из «Яндекс Музыки» в ноябре 2022 года по требованию Роскомнадзора убрали варианты песни «Червона калина» («Ой у лузі червона калина»), в том числе в в исполнении лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка.

Число подписчиков «Яндекс.Плюс», объединяющей такие сервисы «Яндекса», как «Музыка» и «Кинопоиск», в первом квартале 2023 года составляло 22,1 миллиона человек, что на 77% больше, чем на конец первого квартала 2022 года, говорилось в отчетности «Яндекса».