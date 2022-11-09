Из «Яндекс.Музыки» по требованию Роскомнадзора убрали песню «Червона калина» в исполнении украинского хора

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Из стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» пропала песня «Червона калина» («Ой у лузі червона калина») в исполнении украинского народного хора имени Григория Веревки. Первой внимание на это обратила Baza.

В технической поддержке «Яндекс.Музыки» сообщили изданию, что песню заблокировали из-за Роскомнадзора, поскольку регулятор «направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этому треку».

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» подтвердили «Медузе», что сервис получил официальное требование Роскомнадзора «об ограничении доступа к данному треку».

«Медуза» заметила, что в «Яндекс.Музыке» также недоступна песня «Червона калина» (кеш) в исполнении лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. В пресс-службе сервиса это пока не комментировали. При этом через поиск «Яндекс.Музыки» можно найти другие версии песни, например в исполнении украинского дуэта TamerlanAlena или российского певца Александра Малинина (доступно после авторизации на сайте).

Песня «Червона калина» («Ой у лузі червона калина»), написанная в 1914 году, стала одним из символов Украины после российского вторжения в феврале 2022 года. Через несколько дней после начала войны, 27 февраля, песню исполнил Андрей Хлывнюк из украинской группы «Бумбокс», позже ее пели другие украинские артисты, а также группа Pink Floyd.

Российские государственные СМИ называют песню «гимном украинских националистических формирований, в том числе запрещенных в РФ». В сентябре с песней «Червона Калина» начали активно бороться в аннексированном Крыму, привлекая к административной ответственности тех, кто пел эту песню, например, участников свадьбы в Бахчисарае или «Мисс Крым — 2022».