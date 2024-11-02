Петроградский районный суд Петербурга назначил административный штраф доцентке кафедры финансов Лике Дьячкиной, признав ее виновной по статье о демонстрации атрибутики или символики экстремистской организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом 2 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным пресс-службы, суд рассмотрел три административных протокола, составленных в отношении Дьячкиной. «4, 9 и 17 октября 2024 года Дьячкина разместила у Соловецкого камня листы формата А4 с портретом. На листах было написано, что Леша — ее герой, ее президент, он в наших сердцах и еще про „Не забудем! Не простим!“» — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд посчитал, что Дьячкина «осуществила публичные действия, направленные на демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций». Суд назначил три административных штрафа — по две тысячи рублей за каждый протокол. Дьячкина с административными протоколами не согласилась.

Из сообщения пресс-службы неясно, какую символику демонстрировала доцентка петербургского вуза. СМИ предположили, что под «Лешей» имеется в виду политик Алексей Навальный, который ранее собирался баллотироваться в президенты РФ и был убит в российской колонии 16 февраля 2024 года.

Структуры, связанные с Алексеем Навальным, объявлены в России «экстремистскими». Российские суды неоднократно выносили решения по административным протоколам, составленным из-за демонстрации символов Фонда борьбы с коррупцией или даже из-за упоминания фамилии Навального.

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