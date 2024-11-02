В Израиле арестовали несколько подозреваемых по делу об утечке разведывательной информации о военных планах, сообщила 1 ноября газета «Гаарец» со ссылкой на материалы суда в городе Ришон-ле-Цион.

В материалах говорится, что утекшие разведданные поставили под угрозу «секретную информацию и источники разведданных, а также нанесли ущерб усилиям по достижению целей войны в секторе Газа», пишет американское издание Axios.

«Гаарец» утверждает, что один из задержанных в ходе расследования связан с офисом премьер-министра Израиля Биньямином Нетаниягу и тесно сотрудничал с ним во время войны. По данным израильских чиновников, с которыми поговорило издание Axios, это близкий помощник Нетаниягу, который официально не работал на канцелярию премьер-министра.

Биньямин Нетаниягу отрицал, что кого-либо из сотрудников офиса премьер-министра арестовали. «Никто из канцелярии премьер-министра не был допрошен или арестован», — говорится в его заявлении. Нетаниягу добавил, что утечка произошла не из канцелярии премьер-министра, а других правительственных органов.

Расследование начали после того, как в сентябре немецкий таблоид Bild опубликовал секретный отчет израильской разведки. В отчете говорилось о документе, в котором, предположительно, лидер ХАМАС Яхья Синвар описывал стратегию террористической группировки по поводу переговоров о заложниках и прекращении огня. Расследование проводили израильская спецслужба ШАБАК, полиция и армия обороны Израиля.

Федеральное бюро расследований США в октябре начало расследование после того, как в Пентагоне произошла утечка особо секретных разведданных, в которых говорилось о планах Израиля нанести удар по Ирану, сообщили американские СМИ 19 октября. Утекшие документы, датированные 15 и 16 октября, появились в проиранском телеграм-канале. Из-за утечки, по данным The Times, Израиль отложил удар по Ирану. Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам Ирана в ночь на 26 октября.