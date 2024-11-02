На «Госуслугах» началась регистрация блогеров. Аккаунты в инстаграме, фейсбуке и соцсети X не принимаются

На «Госуслугах» вечером 1 ноября появилась форма для регистрации крупных каналов и пабликов с аудиторией более 10 тысяч человек, сообщило министерство цифрового развития РФ.

Регистрация доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью, сообщили в министерстве. «После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень», — добавили в ведомстве.

Как сообщает «Агентство», при заполнении формы блогер должен выбрать из списка название социальной сети, в которой ведет страницу. Для выбора доступны 13 платформ: Twitch, Livejournal, «Дзен», Yappy, Youtube, Telegram, Likee, Pinterest, Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Tiktok, «Пикабу».

При этом в списке платформ отсутствуют Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta, объявленной в России «экстремистской». Также в списке отсутствует соцсеть X (бывший твиттер). В России доступ ко всем трем упомянутым платформам ограничен.

К утру 2 ноября номера заявок в Роскомнадзор появились в описаниях телеграм-каналов «военкоров» Юрия Подоляки и Георгия Медведева, а также пропагандистов Маргариты Симоньян и Павла Зарубина.

Роскомнадзор в сентябре опубликовал проект о регистрации страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. В ней говорилось, что администраторов страниц обяжут делиться такой личной информацией, как имя, телефон, имейл и IP-адрес. Вскоре проект о реестре блогеров удалили. Новую версию проекта представили в октябре, из документа пропало требование сообщать IP-адрес.

Читайте также

Роскомнадзор удалил проект о деанонимизации блогеров — после того, как Z-паблики обвинили его в продвижении «интересов украинских спецслужб» Авторов Z-каналов теперь не деанонимизируют? 4 карточки