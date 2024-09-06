Проект Роскомнадзора о реестре страниц с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков удалили с портала правительства

Обновлено. В пресс-службе Роскомнадзора «Интерфаксу» заявили, что проект правил формирования реестра был опубликован «преждевременно в связи с технической ошибкой». Подготовка проекта документа не завершена», — добавили в ведомстве.

С официального портала, на котором публикуются правовые акты, удалили проект Роскомнадзора о реестре страниц с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков.

О том, что ведомство разработало порядок формирования и ведения реестра страниц, аудитория которых в соцсетях и мессенджерах превышает 10 тысяч подписчиков, стало известно накануне. Проект предполагал, что владельцы соответствующих блогов и каналов должны будут предоставлять свои личные данные: имя, телефон, имейл и IP-адрес. Причина удаления проекта неизвестна.

Проект Роскомнадзора, в частности, вызвал резкую критику у российских военных блогеров и «военкоров», которые высказали опасения, что все данные станут доступны украинским спецслужбам, которые смогут «вести охоту на владельцев каналов, поддерживающих ».

В начале августа 2024 года Владимир Путин подписал закон, обязавший блогеров и владельцев телеграм-каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор. Те, кто не будет передавать сведения о себе, не смогут размещать рекламу и информацию о возможных способах финансирования блога, а их публикации будет запрещено репостить.

Российские власти уже пытались собирать данные о блогерах в единый реестр. В 2014 году был принят так называемый закон о блогерах, в рамках исполнения которого Роскомнадзор вел реестр пользователей соцсетей с аудиторией более трех тысяч пользователей. Однако в 2017 году Роскомнадзор перестал вести этот реестр и стал заниматься составлением списка организаторов распространения информации (ОРИ), к которым отнесли соцсети и сайты с ежедневной аудиторией более 500 тысяч пользователей.