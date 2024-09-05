РКН рассказал, какие личные данные будет собирать у блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков: имя, телефон, имейл и IP-адрес

Роскомнадзор разработал порядок формирования и ведения реестра страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков. Проект документа опубликован на федеральном портале правовых актов.

Как предполагается, владельцы блогов и каналов должны будут сообщать о себе следующие сведения:

название и адрес персональной страницы (эти сведения будут общедоступными в реестре);

ФИО, наименование и регистрационный номер юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, для иностранцев — страна проживания и налоговый идентификатор;

телефонный номер и адрес электронной почты владельца и администраторов страницы;

IP-адреса компьютеров, которые используются для регистрации и ведения аккаунта.

Общественное обсуждение проекта продлится до 2 октября. Вступить в силу приказ должен с 1 ноября 2024 года.

Закон, который обязывает блогеров и владельцев телеграм-каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор, был принят Госдумой в конце июля 2024 года. Позже документ одобрил Совет Федерации. В начале августа его подписал Владимир Путин. Согласно закону, владельцы аккаунтов, которые не станут передавать сведения о себе, не смогут размещать рекламу и информацию о возможных способах финансирования блога и его владельца, их публикации будет запрещено репостить.

Российские власти уже пытались собирать данные о блогерах в единый реестр. В 2014 году был принят так называемый закон о блогерах, в рамках исполнения которого Роскомнадзор вел реестр пользователей соцсетей с аудиторией более трех тысяч пользователей. Однако в 2017 году Роскомнадзор перестал вести этот реестр и стал заниматься составлением списка организаторов распространения информации (ОРИ). К ним отнесли соцсети и сайты, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. Компании, которых включили в реестр ОРИ, должны хранить информацию о действиях пользователей и передавать ее ФСБ по требованию. В реестр, среди прочих, включили «Яндекс», «ВКонтакте», HeadHunter и Qiwi.