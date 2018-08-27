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Avito, Loveplanet и ЖЖ признали организаторами распространения информации. Они должны передавать данные спецслужбам

Роскомсвобода
16:08, 27 августа 2018
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Роскомнадзор значительно расширил список организаторов распространения информации, сообщает проект «Роскомсвобода».

В реестр, в частности, влючили: блог-платфому «Живой журнал», сервис объявление Avito, сайт онлайн-знакомств loveplanet.ru и российскую версию сервиса совместных поездок BlaBlaCar.

Организаторы распространения информации по «закону Яровой» должны хранить и передавать правоохранительным органам данные о переписке и звонках пользователей.

«Антитеррористические» законы депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, обязавшие организаторов распространения информации хранить переписку и данные пользователей, были приняты летом 2016 года. В силу закон вступил 1 июля 2018 года.

Как выполняют «закон Яровой»

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