Avito, Loveplanet и ЖЖ признали организаторами распространения информации. Они должны передавать данные спецслужбам
Роскомнадзор значительно расширил список организаторов распространения информации, сообщает проект «Роскомсвобода».
В реестр, в частности, влючили: блог-платфому «Живой журнал», сервис объявление Avito, сайт онлайн-знакомств loveplanet.ru и российскую версию сервиса совместных поездок BlaBlaCar.
Организаторы распространения информации по «закону Яровой» должны хранить и передавать правоохранительным органам данные о переписке и звонках пользователей.
«Антитеррористические» законы депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, обязавшие организаторов распространения информации хранить переписку и данные пользователей, были приняты летом 2016 года. В силу закон вступил 1 июля 2018 года.