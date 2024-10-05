Роскомнадзор опубликовал новую версию проекта о реестре блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков

Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты постановления и приказа о регистрации страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Публичное обсуждение документов проводится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов до 31 октября.

В начале сентября РКН уже публиковал первую версию проекта, но затем ее удалили, сославшись на техническую ошибку.

Новая версия проекта предполагает, что блогер с аудиторией более 10 тысяч подписчиков должен самостоятельно направить контактные данные о себе в Роскомнадзор: ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Это можно сделать через портал госуслуг, сайт РКН или чат-бот в соцсетях. Как утверждается, данные о владельцах страниц в публичном доступе не окажутся. На сайте Роскомнадзора можно будет узнать только о том, включена ли та или иная страница в реестр.

В предыдущей версии говорилось, что администраторов страниц обяжут делиться вплоть до IP-адреса их компьютеров. Сейчас эти пункты из проекта постановления исчезли.

Получив верификацию РКН, блогеры смогут размещать рекламу и принимать пожертвования, говорится в документах.

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