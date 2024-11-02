Автор телеграм-канала «Духи наизнанку» (35 тысяч подписчиков) Кирилл Хайкин рассказал, что получил повестку от военкомата после того, как через «Госуслуги» подал в Роскомнадзор заявку на регистрацию своего телеграм-канала.

«Возможно, совпадение, но я сегодня подал заявление на регистрацию блога в реестре (теперь от 10 тысяч подписчиков блог надо регистрировать), и мне через пять часов пришла повестка в военкомат», — написал блогер.

Хайкин опубликовал два скриншота — с уведомление от «Госуслуг» о том, что в 10:49 утра его заявление на регистрацию блога приняли к рассмотрению, а также с сайта mos.ru о том, что в 17:15 он получил электронную повестку от военного комиссариата Москвы.

Российские блогеры с аудиторией более 10 тысяч человек с 1 ноября могут зарегистрировать свои страницы и каналы через «Госуслуги». К регистрации принимаются заявки от авторов страниц, ведущих аккаунты в ютьюбе, тиктоке, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на других платформах. При этом к регистрации не принимаются блоги в инстаграме, фейсбуке и соцсети X. Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что пользователям инстаграма не нужно регистрироваться.