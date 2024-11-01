Обновлено. В Кремле заявления Трампа о «Северном потоке» объяснили «предвыборной гонкой» в США. «Мы видим, что многие элементы этой гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального. <…> Наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы и слышим те заявления, о которых упомянули», — сказал Песков. Он отметил, что есть уцелевшая нитка «Северного потока», которая «в любой момент готова к запуску».

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью телеведущему Такеру Карлсону на стадионе в городе Глендейл в Аризоне и назвал «больными» тех, кто считает его другом России.

«Они [демократы] любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больные», — сказал Трамп.

Он добавил, что самая большая заслуга России — это трубопровод «Северный поток — 2», который идет из России в Германию через всю Европу. «Я уничтожил его. Никто не сделал этого, а я сделал. Я остановил его», — заявил Трамп.

Трамп во время своего президентства неоднократно критиковал Германию за то, что она занимается строительством «Северного потока — 2», выступая при этом против восстановления прежних отношений с Москвой. В том числе, он грозил ввести санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В течение предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывался о России и своих отношениях с Владимиром Путиным. Он утверждал, что угрожал Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину, а также много раз говорил, что если бы он был президентом, войны России с Украиной не было бы. Он утверждает, что когда станет президентом, закончит российско-украинскую войну еще до того, как официально вступит в должность.

Осенью 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море произошел взрыв, в результате которого были повреждены три из четырех нитей. Таким образом газопровод фактически вышел из строя. Западные СМИ со ссылками на данные расследования писали, что операцию по подрыву газопроводов придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров. Вначале план одобрил лично Владимир Зеленский, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. Однако она все равно была проведена. В подрывах подозревают граждан Украины.

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