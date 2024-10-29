Новым лидером «Хизбаллы» стал Наим Касем, заместитель убитого Хасана Насраллы

Ливанская группировка «Хизбалла» объявила, что избрала своим новым лидером Наима Касема после того, как в результате израильского авиадуара был убит прежний руководитель Хасан Насралла. Об этом сообщает Associated Press 29 октября.

В заявлении группировки, которое цитирует агентство, сказано, что совет шуры (главный руководящий орган «Хизбаллы» — прим. «Медузы») избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем. Представители группировки заявили, что будут продолжать политику убитого Хасана Насраллы «до тех пор, пока не будет достигнута победа».

Наим Касем более 30 лет был заместителем Хасана Насраллы.

Хасан Насралла руководил «Хизбаллой» с 1992 года. Его убили в результате израильского авиаудара по Бейруту 27 сентября. После его смерти премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в октябре, что израильские военные убили Насраллу, его преемника и преемника этого преемника. Армия обороны Израиля назвала только имя убитого преемника — это Хашем Сафиеддин, двоюродный брат Насраллы. Имя преемника преемника не раскрывалось.

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