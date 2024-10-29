«Дело, в котором много-много нулей». Российские телеканалы требуют от Google два ундециллиона рублей

Общая сумма требований российских провластных телеканалов к корпорации Google из-за блокировки их аккаунтов на видеохостинге YouTube возросла до двух ундециллионов рублей, сообщает 29 октября РБК, ссылаясь на слова источника, знакомого с ходом спора.

Ундециллион — это единица с 36 нулями. Во время последнего судебного заседания, прошедшего 28 октября, судья сказал, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей».

Суд назначил штраф Google из-за того, что компания отказалась выполнить требование восстановить российские пропагандистские ютьюб-каналы, среди которых Первый канал, ВГТРК, НТВ, телеканал министерства обороны «Звезда», а также ИП Симоньян М.С., представляющий ютьюб-канал Маргариты Симоньян.

Согласно решению суда, если Google откажется восстановить ютьюб-каналы, то компании назначат неустойку. Если она не выполнит решение суда за девять месяцев, то за каждый день простоя ей начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, причем каждую неделю сумма удваивается до тех пор, пока решение не будет выполнено. Сумма прогрессирующего штрафа не ограничена.

Как рассказал РБК еще один участник процесса, в сентябре общая сумма штрафа составляла почти 13 дециллионов рублей (дециллион — единица с 33 нулями).

Российские провластные медиа начали судиться с Google в 2020 году, когда на YouTube из-за нарушения санкций заблокировали аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году на видеохостинге заблокировали страницы Sputnik, НТВ, «России 24», RT и многих других телеканалов.

Российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — в июне 2022 года подало заявление о банкротстве. В компании сообщили, что к тому моменту долги превысили 19 миллиардов рублей, а сумма активов составляла 3,5 миллиарда рублей. Суд признал «Гугл» банкротом в ноябре 2023 года.

Российские медиа требуют через суды других стран, в том числе Турции, Венгрии, Испании и ЮАР, чтобы Google исполнил судебные решения, вынесенные против компании в России. Высокий суд ЮАР в июне наложил арест на активы Google в стране. Сама Google через суды в США и Великобритании пытается добиться, чтобы российским телеканалам RT, «Царьград» и «Спас» запретили вести судебные разбирательства против компании за пределами России.

В России летом 2024 года начались перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга. При этом российские власти и провайдеры утверждают, что технические неполадки возникли в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей. В Google сообщили, что со стороны компании никаких технических проблем нет.

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