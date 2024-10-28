В Тбилиси началась акция против результатов парламентских выборов. Оппозиция потребовала повторного голосования

В центре Тбилиси собрались участники акции против результатов парламентских выборов в Грузии, на которых победила пророссийская партия «Грузинская мечта».

Демонстранты, как сообщает Paper Kartuli, проводят акцию у здания парламента. Они перекрыли проспект Руставели.

Протестующие освистали кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который вечером 28 октября приехал в Грузию. По информации местных СМИ, он остановился в отеле «Марриотт» на проспекте Руставели. Орбан был первым, кто поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах.

На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она рассказала, что говорила с международными лидерами, которые, по ее словам, не признали результаты выборов. «Мы будем бороться чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса», — сказала Зурабишвили.

Один из лидеров партии «Единое национальное движение» Георгий Вашадзе, выступая на митинге, заявил, что оппозиция требует повторных выборов, которые проведет международная администрация.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Международные наблюдатели указывали, что голосование проходило с нарушениями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что признание итогов выборов будет означать «приход России и подчинение Грузии».

По данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получила на выборах 53,9% голосов и большинство в парламенте. В парламент также прошли четыре главные оппозиционные партии — «Коалиция за перемены» (11%), «Единое национальное движение» (10,2%), «Сильная Грузия», (8,8%), «Гахария за Грузию» (7,8%). После выборов они объявили, что будут бойкотировать новый парламент.

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