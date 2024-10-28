В Грузии все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признать результаты выборов

Все четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер на парламентских выборах в Грузии, заявили, что бойкотируют новый парламент, сообщает «Эхо Кавказа».

Ранее партии «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» уже заявили, что отказываются от полученных депутатских мандатов.

28 октября на специальном брифинге лидер «Гахария за Грузию» Гиорги Гахария сообщил, что его партия «не придаст легитимность нелегитимному парламенту» пророссийской «Грузинской мечты», победившей на выборах. Так, пишет «Эхо Кавказа», Гахария ответил на вопрос об участии его партии в работе нового парламента на специальном брифинге.

Политик также анонсировал участие партии в акции протеста, которая пройдет вечером 28 октября на проспекте Руставели в Тбилиси. «Акция протеста очень важна. Мы будем там, где будут наши избиратели, как были до сих пор и будем в будущем», — сказал он.

Специалист по Конституции Грузии Вахушти Менабде в комментарии Radio Tavisupleba отметил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. По его словам, парламент может приступить к работе, если на первом заседании будет присутствовать большинство от полного состава парламента — не менее 76 депутатов. По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» получит 89 мандатов. Всего в парламенте Грузии 150 депутатов.

Кроме того, отказаться от мандата будущие депутаты оппозиционных партий (предварительно, они могут рассчитывать на 61 мандат) смогут только, когда получат их — уже после начала работы нового парламента.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Международные наблюдатели указывали, что голосование проходило с нарушениями.

По данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта», которую называют пророссийской, получила на выборах 53,9% голосов и большинство в парламенте. В парламент также прошли четыре главные оппозиционные партии — «Коалиция за перемены» (11%), «Единое национальное движение» (10,2%), «Сильная Грузия», (8,8%), «Гахария за Грузию» (7,8%). Они выступают за сближение Грузии с Западом.

Помимо оппозиционных партий, итоги выборов в парламент отказалась признать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что признание итогов будет означать «приход России и подчинение Грузии». В Кремле «решительно отвергли» обвинения в адрес России, касающиеся вмешательства в выборы в Грузии.

итоги выборов в парламент Грузии

На выборах в Грузии победила пророссийская «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признать итоги и обещает акции протеста Наблюдатели говорят о нарушениях, «значительно повлиявших на результат»

итоги выборов в парламент Грузии

На выборах в Грузии победила пророссийская «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признать итоги и обещает акции протеста Наблюдатели говорят о нарушениях, «значительно повлиявших на результат»