Кремль «решительно отвергает» обвинения в адрес России, касающиеся вмешательства в парламентские выборы в Грузии. Об этом на брифинге заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие обвинения для многих стран носят стандартный характер. Чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят абсолютно голословный характер», — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

При этом Песков отметил, что внутри самой Грузии «публично декларируются» и «осуществляются попытки дестабилизации обстановки». Так он охарактеризовал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая не согласилась с официальными результатами парламентских выборов и призвала оппозиционные силы выходить на протестные митинги вечером 28 октября.

«Невооруженным глазом видны также попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход этого голосования пробовали огромное количество сил из европейских стран, из различных европейских институтов, — сказал Песков. — Никто даже не скрывал, это были публичные заявления, в отличие от Москвы».

«Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся», — добавил он,

По данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах 26 октября правящая партия «Грузинская мечта», которую называют «пророссийской», получила 53,9% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционных партии, выступающих за большее сближение с Западом. Все они заявили, что не признают результатов голосования и считают их сфальсифицированными. Две наиболее популярных партии — «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» официально объявили, что отказываются от мандатов. Саломе Зурабившили заявила, что признание итогов выборов будет означать «приход России и подчинение Грузии».

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