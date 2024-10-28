Оппозиция в Грузии объявила о завершении акции протеста против итогов парламентских выборов

Участники протеста против итогов парламентских выборов на проспекте Руставели в Тбилиси объявили свою акцию завершенной. Об этом сообщают «Новая газета Европа», телеканал «Дождь», блогер Николай Левшиц, а также российские госагентства.

«Новая газета Европа» и «Дождь» пишут, что в завершение акции участники исполнили гимны Евросоюза и Грузии. После этого о конце акции объявили со сцены и протестующие начали расходиться.

Главным стало требование проведения новых выборов под наблюдением международных организаций, пишет Левшиц.

По информации «Дождя», митинг прошел спокойно, задержаний не было. «Новая газета Европа» пишет, что после завершения акции начались столкновения с силовиками на улице 9 апреля. До этого телеграм-каналы писали, что силовики собираются на улицах, примыкающих к проспекту Руставели, однако о задержаниях или столкновениях не сообщалось.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила на них 53,9% голосов и большинство в парламенте. Международные наблюдатели указывали, что голосование проходило с нарушениями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что признание итогов выборов будет означать «приход России и подчинение Грузии».

Представители четырех главных оппозиционных блоков после выборов объявили, что будут бойкотировать новый парламент. Саломе Зурабишвили, выступая на митинге, заявила, что говорила с международными лидерами, которые, по ее словам, не признали результаты выборов.

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