В школах Владимирской области запретили хиджабы и никабы

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить в общеобразовательных организациях «одежду и ее элементы, демонстрирующие религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т. д.)». Соответствующий приказ был опубликован 25 октября 2024 года.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте», министерство пояснило, что запрет на хиджабы и никабы связан с тем, что Россия — светская страна, где «церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования», пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что Владимирская область стала первым в России регионом, на постоянной основе запретившим ношение хиджабов и никабов в школах.

В конце мая 2024 гола вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков внес законопроект, в котором говорится о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе такой, которая частично или полностью скрывает лицо. Это предложение раскритиковали представители властей Чечни, в частности депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что власти республики «не одобрят» ношение никаба, который закрывает лицо, но хиджаб — это «религиозная обязанность мусульманки». Против запрета выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в июне призвал «срочно» запретить ношение никабов в России, напомнив о терактах, которые совершили «исламисты». Вскоре муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии ввели временный запрет на ношение никабов в своих регионах.

Еще о попытке запретить никабы и хиджабы

Носить никаб запретили уже в двух регионах России — и многие хотят распространить норму на всю страну. Почему именно этот предмет одежды вызывает ожесточенные споры? Он обязателен для мусульманок? И в каких странах никаб уже запретили?

Еще о попытке запретить никабы и хиджабы

Носить никаб запретили уже в двух регионах России — и многие хотят распространить норму на всю страну. Почему именно этот предмет одежды вызывает ожесточенные споры? Он обязателен для мусульманок? И в каких странах никаб уже запретили?