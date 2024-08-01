Кадыров пообещал «сразу расстрелять» любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступает против ношения одежды, закрывающей лицо. Но, по его мнению, те, кто выступает против ношения хиджаба — враги ислама. Об этом он сказал на заседании правительства Чечни, видео опубликовано 31 июля в телеграм-канале главы республики.

Кадыров отметил, что в Чечню приезжает много гостей разных вероисповеданий, их форма одежды власти «не волнует». «Нас волнует форма одежды наших [жителей]. Мы призываем, не наказываем, чтобы надевали платки. А те, кто говорит, чтобы не надевали хиджаб — это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает», — сказал Кадыров.

Он также пообещал убить тех, кто скажет его дочери снять хиджаб.

«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью, сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», — заявил глава Чечни. В этот момент на видео показывают дочь Кадырова, заместителя председателя правительства республики Айшат Кадырову.

Хиджаб — платок, покрывающий волосы, уши и шею женщины. Хиджабом также называют традиционный исламский «дресс-код», который предполагает закрытые ноги вплоть до лодыжек, руки до запястий и покрытую голову.

В конце мая вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков внес законопроект, в котором говорится о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе такой, которая частично или полностью скрывает лицо. В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на «закрепление светского характера образования». Предложение Даванкова раскритиковал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что власти Чечни «не одобрят» ношение никаба, который закрывает лицо, но хиджаб — это «религиозная обязанность мусульманки». В ответ Даванков заявил, что уважает все религии, но законопроект был разработан на основе полученных обращений граждан. Он добавил, что «в национальных республиках, где люди верны традициям, такие ограничения не нужны».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в июне призвал «срочно» запретить ношение никабов в России, напомнив о терактах, которые совершили «исламисты». Вскоре муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии ввели временный запрет на ношение никабов в своих регионах.

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